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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзаньоло интересен «Зениту» - переговоры стартовали

09 Августа 2023 • 12:55 Комментировать (4)

В прессе появилась информация о том, что клуб из России предложил за Николо Дзаньоло серьёзные деньги – 35 миллионов евро. Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабункуоглу, интерес к итальянскому полузащитнику проявляет «Зенит». По данным источника, чемпион России последних лет уже начал переговорный процесс по трансферу 24-летнего Дзаньоло.

С февраля текущего года Дзаньоло представляет «Галатасарай». Турецкий клуб осуществил трансфер итальянца из «Ромы», откуда футболист ушёл со скандалом. За стамбульских «львов» Николо провёл 12 матчей, в которых забил пять голов и отдал один результативный пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (4)
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Cruyff
09 Августа 2023 в 13:12
получили халявные бабки от СА и теперь не знают куда приткнуть лишь бы потратить не думая, а оно им надо им видать не хватило одного Маркизио он даже толком не сыграл ни одного матча да тот хоть бесплатно пришёл, а этого хотят у турок за 35 купить Дзаньоло постоянно травмирован иначе его бы не убрали из Ромы и Ювентуса на кой такой игрок и спрашивается зачем он Зениту вместо Малкома???? он и половины бразильца не заменит
Roni06
09 Августа 2023 в 13:34
Ну ты и сравнил 50 летнего Маркизио который в последние годы сидел на банке в Юве с 24 летним Дзаньоло.
superzina
09 Августа 2023 в 13:09
Зениту мало :
а. скандалистов ?
б. постоянно травмированных ?
в. или тех и других ?
Если информация верна , то правильный ответ в.
ингерман
09 Августа 2023 в 13:06
ай такой чел и за бецплацна не нуж0н.. зряплацу ышо на нево тратить.. А-ха-ха-ха! )))
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