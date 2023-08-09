​Дзаньоло интересен «Зениту» - переговоры стартовали

В прессе появилась информация о том, что клуб из России предложил за Николо Дзаньоло серьёзные деньги – 35 миллионов евро. Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабункуоглу, интерес к итальянскому полузащитнику проявляет «Зенит». По данным источника, чемпион России последних лет уже начал переговорный процесс по трансферу 24-летнего Дзаньоло.

С февраля текущего года Дзаньоло представляет «Галатасарай». Турецкий клуб осуществил трансфер итальянца из «Ромы», откуда футболист ушёл со скандалом. За стамбульских «львов» Николо провёл 12 матчей, в которых забил пять голов и отдал один результативный пас.