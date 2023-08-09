Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» призвал не впадать в эйфорию после удачной серии «красно-белых».

«Я думаю, надо розовые очки снимать, ведь «Спартак» обыграл аутсайдеров, которые идут на дне турнирной таблице. Вот тут бы я эйфорию немного отгонял. Будет серьёзная проверка с «Уралом» и основной тест 20 августа с «Зенитом». Если «Спартак» сможет хотя бы не проиграть, тогда можно будет говорить о реальных претензиях команды на чемпионство, — сказал Червиченко.

Команда Гильермо Абаскаля на старте сезона одержала в чемпионате России три победы, обыграв «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1). А в Кубке России «красно-белые» победили «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4).