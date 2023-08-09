Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о новичке «Спартака» Тео Бонгонда.

«Есть такое выражение: «Быстро ехал - *** [задницу] стёр». Посмотрим, как будет дальше. Пока он неожиданный игрок, никто не ждал от него такой игры. Может быть, внимания пока никто не обращает. Мне кажется, он после забитого мяча, я специально обратил внимание, ведь после забитых голов он максимум 3-4 сделал полезных действий каких-то и всё. В предыдущем матче точно так же. Меняют его где-то на 60-й минуте, может быть, не хватает у него запала на весь матч. Пока очень хороший дебют, если я раньше сомневался, что он стоит своих денег, то в суровых условиях наших идиотских покупок этот трансфер за 7 млн евро уже не выглядит таким абсурдным. По крайней мере, люди, которые заплатили за него, могут сказать, что ушли они не на ветер», — сказал Червиченко.

Бонгонда перешёл в «Спартак» из испанского «Кадиса» летом 2023 года. Полузащитник принял участие в трех поединках за «народную команду», в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.