​Захарян интересен испанскому клубу из Лиги чемпионов

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян находится на радарах европейских клубов. На страницах издания Noticias de Gipuzkoa вышел материал, в котором рассказывается о переговорах «Реала Сосьедад» по хавбеку «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беку. В материале отмечается, что 20-летний Захарян находится в списке второстепенных кандидатов испанского клуба по усилению средней линии поля. Автор выделяет способность Арсена делать результативные передачи.

Стоит сказать, что «Реал Сосьедад» в прошлом чемпионате Испании занял четвёртое место и получил билет в групповой этап Лиги чемпионов.

Арсен Захарян оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 15 миллионов евро.

​Европейский клуб готовит 10 млн евро за Захаряна