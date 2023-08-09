Мантуан хочет попасть из «Зенита» в сборную Бразилии

Бразильский хавбек Густаво Мантуан, выступающий в чемпионате России за петербургский «Зенит», заявил о намерении попасть в сборную своей страны.

«Конечно, цель попасть туда есть. Я рассчитываю демонстрировать такой уровень футбола, чтобы быть в планах тренерского штаба. Хочется выйти в футболке сборной Бразилии», - передает слова полузащитника издание Metaratings.ru.

Густаво выступает за петербургский коллектив с 2022 года. В общей сложности бразилец провел за «сине-бело-голубых» 34 поединка во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи.