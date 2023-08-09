​«Торпедо» примет «Нефтехимик» не в «Лужниках», а на другом стадионе

Пресс-служба «Торпедо» объявила о том, что ближайший домашний матч против «Нефтехимика» команда проведёт на «Арене Химки».

Ранее в московском клубе сообщали, что из-за концертов и работ с газоном ближайшие домашние игры не пройдут в «Лужниках».

Матч Мелбет-Первой лиги между «Торпедо» и «Нефтехимиком» пройдёт в понедельник, 21 августа. На текущий момент «автозаводцы» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона, куда команда перешла из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона. В четырёх прошедших турах «Торпедо» удалось набрать семь зачётных баллов.