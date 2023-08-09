Агент рассказал, когда Миранчук может продлить контракт с «Локомотивом»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, ответил на вопрос о продлении контракта с «железнодорожниками».

«С руководством «Локомотива» были встречи по Антону. Сейчас переподписать контракт сложно. По моему видению, ждем наступления календарного года - январь-февраль», - приводятся слова агента на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Миранчук – воспитанник футбольной академии «Локомотива». Срок контракта полузащитника с московским клубом рассчитан до середины следующего года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Антон сыграл два поединка, в которых сделал одну голевую передачу.