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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин назвал две самые интересные команды РПЛ на данный момент эксклюзив

09 Августа 2023 • 16:20 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результативный матч второго тура группового этапа Кубка России, в котором «Спартак» победил «Пари НН» со счётом 5:4.

Специалист считает, что игра пятого тура РПЛ (20 августа), в которой «красно-белые» сыграют с «Зенитом», будет показательной, и считает обе команды самыми интересными в лиге на данный момент.

«Ошибок было очень много! Все игры, которые были в Кубке России, все просто насыщены ошибками. Это естественно, потому что играют вторые составы, и отсюда несыгранность. Просто в глаза бросается. Вышли молодые ребята и те, кто давно не играл.  

Будет ли игра с «Зенитом» показательной для «Спартака»? Безусловно! Две, наверное, самые интересные команды на данный момент. «Красно-белые» в очень хорошей форме подошли к сезону, и первый, и второй состав показывают интересный футбол. Безусловно, он с ошибками, но сам футбол привлекательный», — сказал Балахнин.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Кубок России Сергей Балахнин РПЛ Пари НН
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