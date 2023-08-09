По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», вслед за «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА и «Краснодаром» услуги защитника «Вероны» Корая Гюнтера были предложены «Сочи». На данный момент в клубе не рассматривают его приобретение. При этом «Верона» готова расстаться с футболистом.

Отметим, что вторую часть сезона 2022/2023 Корай Гюнтер провёл в «Сампдории» на правах аренды.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего Гюнтера в 3,5 миллиона евро. В своё время этот футболист представлял Германию на молодёжном и юношеском уровнях.