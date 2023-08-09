Нагучев: «Матч «Спартак» - «Пари НН» перебил финал ЧМ-2022»

Комментатор Роман Нагучев высказался о кубковом противостоянии московского «Спартака» и «Пари НН» в рамках второго тура группового этапа. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась победой «красно-белых» со счетом 5:4.

«Наконец-то появился матч, который перебил по всем статьям «МЮ» - «Реал» (4:3) и финал ЧМ-2022», - оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что в финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины в серии пенальти победила национальную команду Франции. В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 3:3.

«Спартак» начал новый сезон с пяти побед кряду.