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Нагучев: «Матч «Спартак» - «Пари НН» перебил финал ЧМ-2022»

09 Августа 2023 • 12:20 Комментировать (2)

Комментатор Роман Нагучев высказался о кубковом противостоянии московского «Спартака» и «Пари НН» в рамках второго тура группового этапа. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась победой «красно-белых» со счетом 5:4.

«Наконец-то появился матч, который перебил по всем статьям «МЮ» - «Реал» (4:3) и финал ЧМ-2022», - оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что в финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины в серии пенальти победила национальную команду Франции. В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 3:3.

«Спартак» начал новый сезон с пяти побед кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Нагучев Пари НН
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Комментарии (2)
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Cruyff
09 Августа 2023 в 13:15
такой тупой коммент можно услышать только от ....... комментаторишки
ингерман
09 Августа 2023 в 12:55
ай енти дундуки начали саревнаванье в том икто более дэбильный камент оставит.. тенденция аднака.. А-ха-ха-ха! )))
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