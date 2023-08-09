​Каррера поучаствует в ретро-матче «Спартака» против сборной мира

Экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера поучаствует в ретро-матче между «Спартаком» и сборной мира. Игра будет посвящена памяти известного в прошлом футболиста «красно-белых» Ильи Цымбаларя.

Каррера, под руководством которого «Спартак» в 2017 году выигрывал чемпионат России, в ретро-матче выступит как тренер сборной мира.

«Да, РФС пригласил меня, я приеду!» - сказал Каррера, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Илья Цымбаларь ушёл из жизни 28 декабря 2013 года. Предполагается, что причиной смерти стала болезнь сердца.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 11 августа – против «Урала» на выезде.