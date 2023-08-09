​Европейский клуб готовит 10 млн евро за Захаряна

Полузащитник Арсен Захарян в летнее трансферное окно может покинуть «Динамо» и перебраться в европейский чемпионат. Серьёзный интерес к 20-летнему футболисту проявляет «Аякс».

Как сообщает sport24, после неудачи с трансфером Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» «Аякс» переключился именно на Арсена Захаряна. По данным источника, известный нидерландский клуб готов заплатить за воспитанника академии «Динамо» в районе 10 миллионов евро.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Захаряна в 15 миллионов евро. Ранее в «Динамо» говорили о готовности отпустить молодого игрока при поступлении хорошего предложения.