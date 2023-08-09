Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов назвал самую большую проблему «Локомотива»

09 Августа 2023 • 11:58 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал главную слабость нынешнего состава «железнодорожников».

«Самая проблемная линия у «Локомотива» - это защита. Центральная зона. пока железнодорожники не решат проблему в центре обороны, им мало что светит», - передает слова Наумова Vprognoze.ru.

По итогам трех туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали четыре балла и занимают девятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке московский клуб встретится с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет 12 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
12:20 · Россия. Премьер-лига
Нагучев: «Матч «Спартак» - «Пари НН» перебил финал ЧМ-2022»
12:17 · Россия. Премьер-лига
​Каррера поучаствует в ретро-матче «Спартака» против сборной мира
11:58 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал самую большую проблему «Локомотива»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Александров — о матче со «Спартаком»: «В перерыве Юран сказал, чтобы мы успокоились»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Отсутствие Джикии на поле - потеря для «Спартака»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Рябчук: «Мне очень нравится стиль игры Абаскаля»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Конти может покинуть «Локомотив»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «К Ване есть большой интерес, он очень востребован на рынке»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Терехов стал игроком «Химок» официально
11:12 · Россия. Премьер-лига
Маслов оценил график «Спартака» в новом сезоне
11:12 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Я давно слежу за карьерой Чалова, это хороший футболист»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Маслов ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
10:57 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нашёл усиление в Аргентине
10:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что «Спартак» пропустил четыре мяча от «Пари НН» из-за отсутствия Джикии и Литвинова 1
10:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Мантуан: «Спартак» будет навязывать нам борьбу»
Все новости
Рекомендуем