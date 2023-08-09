Наумов назвал самую большую проблему «Локомотива»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал главную слабость нынешнего состава «железнодорожников».

«Самая проблемная линия у «Локомотива» - это защита. Центральная зона. пока железнодорожники не решат проблему в центре обороны, им мало что светит», - передает слова Наумова Vprognoze.ru.

По итогам трех туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали четыре балла и занимают девятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке московский клуб встретится с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет 12 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск.