Деменко: «Отсутствие Джикии на поле - потеря для «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказался об отсутствии защитника Георгия Джикии в обороне «народной команды».

«Почему «Спартак» пропускает много голов без Джикии? Его отсутствие на поле - потеря для команды. С ним «Спартак» играет более строго», - передает слова Деменко Legalbet.

Джикия не принимал участия в матче групповой стадии Кубка России против «Пари НН». Встреча завершилась победой московского коллектива со счетом 5:4.

В следующем поединке команда Гильермо Абаскаля на выезде сыграет против «Урала». Матч состоится в пятницу, 11 августа.