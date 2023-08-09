Рябчук: «Мне очень нравится стиль игры Абаскаля»

Новичок «Спартака», защитник Олег Рябчук, поделился мнением о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

Футболист признался, что ему нравится тот стиль игры, который прививает своей команде испанский специалист.

«Совпали ли мои ожидания от Абаскаля? Да-да. Мне очень нравится его стиль игры. Надеюсь, что мы с ним хорошо сработаемся», — цитирует Рябчука «Чемпионат».

Напомним, 25-летний Рябчук перешёл в «Спартак» по ходу текущего месяца из греческого «Олимпиакоса» за 6 миллионов евро. В составе «красно-белых» футболист успел провести один матч, не отметившись в нём результативными действиями.