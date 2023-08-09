Конти может покинуть «Локомотив»

Защитник столичного «Локомотива» Херман Конти может покинуть столичный коллектив. Как сообщил инсайдер Андриэль Дриусси посредством социальных сетей, интерес к игроку проявляет аргентинский «Колон».

«Колон» рассчитывает арендовать футболиста. Сам Конти уже ответил согласием на предложение аргентинского клуба.

Напомним, что Херман пополнил ряды «железнодорожников» в январе 2023 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел три поединка, не отметившись результативными действиями.