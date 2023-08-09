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Агент Дркушича: «К Ване есть большой интерес, он очень востребован на рынке»

09 Августа 2023 • 11:26 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
13.08 20:00

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал об имеющемся интересе к своему клиенту со стороны других клубов.

По словам агента, словенский футболист востребован на рынке и может покинуть «Сочи» в текущее трансферное окно.

«Сейчас к Ване есть большой интерес, он очень востребован на рынке. Своей игрой он доказал, что является одним из лучших защитников в РПЛ. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в сербской «Црвене Звезде».

В текущем розыгрыше РПЛ 23-летний Дркушич провёл три игры и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич Младен Ратковица
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