Агент Дркушича: «К Ване есть большой интерес, он очень востребован на рынке»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал об имеющемся интересе к своему клиенту со стороны других клубов.

По словам агента, словенский футболист востребован на рынке и может покинуть «Сочи» в текущее трансферное окно.

«Сейчас к Ване есть большой интерес, он очень востребован на рынке. Своей игрой он доказал, что является одним из лучших защитников в РПЛ. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в сербской «Црвене Звезде».

В текущем розыгрыше РПЛ 23-летний Дркушич провёл три игры и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.