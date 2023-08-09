Опытный защитник Сергей Терехов стал игроком подмосковных «Химок». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

Ранее 33-летний игрок отметился выступлениями за брянское и московское «Динамо», «Балтику», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи», с которым в сезоне-2021/22 стал серебряным призером Премьер-лиги.

Добавим, что Терехов уже имеет опыт выступлений за «Химки». В тот период команда выступала в первом дивизионе. Сергей принял участие в 11 поединках, отметившись одной результативной передачей.