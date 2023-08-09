Маслов оценил график «Спартака» в новом сезоне

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о напряженном календаре своей команды в новом сезоне.

«График очень плотный. Это похоже на постковидный год, когда играли через два дня на третий. Наверное, то был самый интенсивный период. Сейчас второй по интенсивности», - цитирует футболиста «народной команды» издание «Спорт-Экспресс».

Следующий поединок спартаковцы проведут против «Урала» в рамках четвертого тура чемпионата России.

По итогам трех туров московская команда набрала девять баллов и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.