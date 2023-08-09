Камоцци: «Я давно слежу за карьерой Чалова, это хороший футболист»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Я давно слежу за карьерой Чалова, это хороший футболист. Он один из лучших нападающих РПЛ», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, после трёх туров РПЛ 25-летний Чалов возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги, имея в своём активе четыре забитых мяча.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт уже сегодня, 9 августа, против «Факела» в Кубке России. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Отметим, что Чалов является воспитанником ЦСКА. Также в карьере футболиста был швейцарский «Базель», за который он провёл в общей сложности 16 матчей и забил четыре гола.