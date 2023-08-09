Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов ответил на вопрос об уходе из «Спартака»

09 Августа 2023 • 11:03 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался насчет возможного ухода из «народной команды».

«Пока об этом не думаю. Когда об этом зайдет речь, этим будет заниматься мой агент. Допустить, конечно, можно все что угодно. Но, повторюсь, я сосредоточен на своей работе», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне чемпионата России Маслов провел 19 поединков, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Павел играет за «красно-белых» с 2020 года. Срок контракта защитника истекает по завершении нынешнего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
12:17 · Россия. Премьер-лига
​Каррера поучаствует в ретро-матче «Спартака» против сборной мира
11:58 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал самую большую проблему «Локомотива»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Александров — о матче со «Спартаком»: «В перерыве Юран сказал, чтобы мы успокоились»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Отсутствие Джикии на поле - потеря для «Спартака»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Рябчук: «Мне очень нравится стиль игры Абаскаля»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Конти может покинуть «Локомотив»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «К Ване есть большой интерес, он очень востребован на рынке»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Терехов стал игроком «Химок» официально
11:12 · Россия. Премьер-лига
Маслов оценил график «Спартака» в новом сезоне
11:12 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Я давно слежу за карьерой Чалова, это хороший футболист»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Маслов ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
10:57 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нашёл усиление в Аргентине
10:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что «Спартак» пропустил четыре мяча от «Пари НН» из-за отсутствия Джикии и Литвинова 1
10:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Мантуан: «Спартак» будет навязывать нам борьбу»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал главную проблему «Спартака» на пути к чемпионству
Все новости
Рекомендуем