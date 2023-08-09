Маслов ответил на вопрос об уходе из «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался насчет возможного ухода из «народной команды».

«Пока об этом не думаю. Когда об этом зайдет речь, этим будет заниматься мой агент. Допустить, конечно, можно все что угодно. Но, повторюсь, я сосредоточен на своей работе», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне чемпионата России Маслов провел 19 поединков, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Павел играет за «красно-белых» с 2020 года. Срок контракта защитника истекает по завершении нынешнего сезона.