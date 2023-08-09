ЦСКА нашёл усиление в Аргентине

Защитник Алан Родригес, выступающий в аргентинском чемпионате за «Росарио Сентраль», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге, где интерес к нему проявляет московский ЦСКА.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Хорхе Искьердо, «армейцы» уже сделали предложение по трансферу Родригеса. Москвичи хотят прибрести 80% прав на игрока. Аргентинская сторона даст ответ на предложение в ближайшие дни.

Трансферная стоимость Родригеса оценивается в 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне защитник принял участие в 27 поединках, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.