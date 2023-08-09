Игрок «Зенита» Мантуан: «Спартак» будет навязывать нам борьбу»

Хавбек петербургского «Зенита» Густаво Мантуан поделился мнением о конкуренции со столичном «Спартаком» за чемпионский титул в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» будет навязывать нам борьбу. Но мы верим в свои силы. Как бы «Спартак» ни усиливался, мы сможем показать свой максимум и всё равно победить», - приводит слова Мантуана Metaratings.ru.

«Зенит» неудачно стартовал в новом розыгрыше РПЛ. Петербургская команда набрала четыре очка в трех турах и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью баллами находится на первой позиции.