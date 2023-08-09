Канчельскис назвал главную проблему «Спартака» на пути к чемпионству

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах столичного «Спартака» в борьбе за чемпионский титул в новом сезоне Премьер-лиги.

«У «Спартака» годами плохо выстроена игра в обороне. Дыра в обороне - главная проблема на пути к титулу. Какие-то шансы на чемпионство есть, но они призрачные», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В последнем матче «Спартак» победил «Пари НН» со счетом 5:4. Это была игра второго тура группового этапа Кубка России.

Следующий поединок «народная команда» проведет против «Урала» в рамках четвертого тура Премьер-лиги.