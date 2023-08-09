Нигерийский защитник Соломон Агбалака пополнил ряды «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте южан.

Клуб Российской премьер-лиги арендовал 19-летнего африканца у «Брод Сити». За команду из Сочи Агбалака будет выступать под 15-м номером.

До переезда в чемпионат России Соломон выступал у себя на родины. Защитник принял участие в 14 поединках местной футбольной лиги, в которых не отметился голевыми действиями.

Ближайший поединок «Сочи» проведет против «Оренбурга» во втором туре группового этапа Кубка России. Встреча пройдет сегодня, 9 августа, и начнется в 16:15 по мск.