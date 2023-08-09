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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дерунец: «После победы над «Зенитом» мы увидим совершенно другое «Динамо»

09 Августа 2023 • 10:39 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
Через 8 ч. 34 мин.

Комментатор Дмитрий Дерунец в преддверии матча Кубка России между «Динамо» и «Краснодаром» предположил, как скажется на «бело-голубых» победа над «Зенитом» (3:2) в третьем туре РПЛ.

По мнению журналиста, успех в матче против действующего чемпиона России придаст динамовцам дополнительной уверенности, поэтому предстоящая встреча будет сильно отличаться от матча первого тура РПЛ, в котором «Краснодар» обыграл «бело-голубых» со счётом 3:1.

«Безусловно, победа на «Зенитом» добавит «Динамо» уверенности. Как мне кажется, это будет совершенно другие «бело-голубые» по уверенности в своих силах», — сказал Дерунец в эфире «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится сегодня, 9 августа, в Москве. Начало — в 20:45 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Дмитрий Дерунец
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ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
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