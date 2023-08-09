Агент Шпинёв оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Агент Вадим Шпинёв высказал мнение касательно перспектив московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если Абаскаль сумеет сохранить стабильность, то у «Спартака» будут шансы бороться за чемпионство. Нужно, чтобы команда работала спокойно - и им будет это по силам», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

«Спартак» стартовал в Премьер-лиге с трех побед подряд. Московская команда с девятью баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата. В следующем поединке подопечные Абаскаля на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом».