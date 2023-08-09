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Игрок «Ахмата» Быстров может перейти в турецкий клуб

09 Августа 2023 • 09:38 Комментировать
Ахмат
...
Балтика
10.08 20:00

Защитник «Ахмата» Марта Быстров может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Sport24, интерес к 31-летнему футболисту проявляет «Сивасспор», который уже сделал «Ахмату» официальное предложение о покупке Быстрова.

Напомним, Быстров перешёл в «Ахмат» летом 2020 года из казахстанского клуба «Ордабасы». Действующий контракт футболиста с грозненцами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата России Быстров провёл две игры, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 1 миллион евро.

Свой ближайший матч «Ахмат» проведёт завтра, 10 августа, против «Балтики» в Кубке России. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сивасспор Ахмат Марат Быстров трансферы футбола - лето 2023
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АХМАТ БАЛТИКА
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