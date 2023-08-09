ЦСКА предложил пять миллионов за португальского футболиста

Португальский полузащитник «Бенфики» Шикинью может перейти в столичный ЦСКА. «Армейский» клуб сделал предложение по трансферу 28-летнего исполнителя.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, руководство москвичей готово заплатить за хавбека пять миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Шикинью со стороны другого представителя Премьер-лиги – «Динамо».

В минувшем сезоне полузащитник провел 44 поединка во всех турнирах, записав на свой счет два гола и три результативные передачи. Срок трудового соглашения между Шикинью и «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года.