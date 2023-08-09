Умяров рассказал, как относится к плотному календарю «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о календаре своей команды в нынешнем сезоне.

«У нас хороший состав, много качественных игроков. Для нас это не будет проблемой. Абаскаль критикует календарь? Он тренер. Вы же понимаете, что он переживает за игроков», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В последнем матче спартаковцы на своем поле принимали «Пари НН» во втором туре группового этапа Кубка России. «Красно-белые» одержали победу со счетом 5:4.

В следующем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Уралом». Игра пройдет в Екатеринбурге 11 августа.