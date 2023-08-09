Нагорных: «Пиняева ждёт большое будущее»

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на признание полузащитника команды Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом прошлого сезона РПЛ.

«Поздравляю Сергея. Он по полной тренируется и выкладывается на играх! Его ждет большое будущее. Хочу, чтобы Сергей как можно дольше радовал болельщиков «Локомотива», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Пиняев провел 27 поединков во всех турнирах. Атакующий полузащитник отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт 18-летнего игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца декабря 2026 года.