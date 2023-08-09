Рябчук - о дебюте за «Спартак»: «Доволен первой победой»

Защитник Олег Рябчук, перебравшийся в московский «Спартак» из греческого «Олимпиакоса» этим летом, провел дебютный матч за «красно-белых». Он появился на поле в поединке групповой стадии Кубка России против «Пари НН» (5:4).

«Я очень доволен после первой победы. Спасибо всем фанатам за поддержку и жду вас всех на следующей игре», - передает слова новичка пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что Рябчук заключил с москвичами трехлетнее трудовое соглашение.

Следующий поединок спартаковцы проведут против «Урала». Встреча состоится в пятницу, 11 августа, в Екатеринбурге.