В «Локомотиве» ответили на слухи о трансфере Пиняева в «Зенит»

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко отреагировал на информацию о потенциальном трансфере полузащитника Сергея Пиняева в петербургский «Зенит».

«Зенит» готов купить Пиняева? Ну, зачем? Это все вбросы. Пиняев - игрок «Локомотива», - передает слова руководителя издание «РБ Спорт».

Напомним, что Пиняев перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. В составе «железнодорожников» полузащитник сыграл 16 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Контракт Сергея с «Локо» рассчитан до конца 2026 года.