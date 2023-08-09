Пименов назвал трёх претендентов на звание лучшего игрока РПЛ

Экс-футболист московского «Динамо» Руслан Пименов назвал трех игроков, которые будут претендовать на звание лучшего по итогам сезона-2023/2024.

«С уходом из РПЛ Малкома, который признан игроком сезона, считаю, лучшими игроками могут стать Фёдор Чалов, Клаудиньо и Промес», - приводит слова эксперта RT.

Напомним, что Малком ушел из петербургского «Зенита» в текущее трансферное окно. Бразильский нападающий продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле». За переход 26-летнего футболиста «сине-бело-голубые» получили 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Малком с 23 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ.