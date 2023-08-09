Российский клуб предложил 35 миллионов евро за Дзаньоло

Хавбек стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в российском чемпионате. Об этом сообщил инсайдер Кадир Четинчали.
Как стало известно журналисту, неназванный российский клуб предложил туркам 35 миллионов евро за трансфер 24-летнего итальянского полузащитника. Самому Дзаньоло готовы платить восемь миллионов в год.
Николо перебрался в «Галатасарай» из «Ромы» зимой. Итальянец заключил долгосрочное соглашение с клубом до середины 2027 года.
В составе стамбульской команды Дзаньоло сыграл 12 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и один ассист.
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