Российский клуб предложил 35 миллионов евро за Дзаньоло

Хавбек стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в российском чемпионате. Об этом сообщил инсайдер Кадир Четинчали.

Как стало известно журналисту, неназванный российский клуб предложил туркам 35 миллионов евро за трансфер 24-летнего итальянского полузащитника. Самому Дзаньоло готовы платить восемь миллионов в год.

Николо перебрался в «Галатасарай» из «Ромы» зимой. Итальянец заключил долгосрочное соглашение с клубом до середины 2027 года.

В составе стамбульской команды Дзаньоло сыграл 12 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и один ассист.