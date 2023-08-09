Мележиков: «Верю в чемпионство «Спартака»

Экс-генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о перспективах команды в борьбе за золотые медали в сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги.

«Нам и в прошлом году было по силам бороться с «Зенитом». Сегодня команда более уверена в себе, более стабильна, больше забивает. В этом году верю в чемпионство», - приводятся слова функционера на страницах «Спорт-Экспресса».

После трех туров Премьер-лиги «Спартак» набрал девять баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице. В следующем матче «красно-белые» на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом». Игра состоится 11 августа.