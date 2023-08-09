Мележиков рассказал, как относится к трансферу Медины в «Спартак»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан «красно-белых».

«Главное, чтобы он приносил пользу команде. Сегодня была только вторая игра. Думаю, он еще принесет пользу. Он активен, предлагал себя на поле», - передает слова Мележикова издание «Спорт-Экспресс».

Медина пополнил ряды «Спартака» в текущее трансферное окно. 26-летний полузащитник заключил с «красно-белыми» трехлетнее трудовое соглашение. Трансфер игрока обошелся столичному клубу в шесть миллионов евро.