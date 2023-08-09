Умяров поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Хавбек столичного «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча против петербургского «Зенита», который состоится в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«В пятом туре - это не великое событие. Понятно, что это дерби двух столиц. Будет интересный матч. Что мне еще сказать», - приводятся слова полузащитника на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне «Спартак» провел кубковый поединок против «Пари НН». «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 5:4.

Следующий матч команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Уралом» на выезде в рамках четвертого тура Премьер-лиги. Встреча состоится в пятницу, 11 августа.