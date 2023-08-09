Фомин рассказал об амбициях «Динамо» после победы над «Зенитом»

Хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об амбициях своей команды после гостевого успеха в поединке третьего тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». «Бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 3:2.

«Не хочу громкие заявления делать после матча с «Зенитом». Но, конечно, хочется быть вверху, бороться за самые высокие места в чемпионате, за победу в Кубке России», - приводит слова полузащитника издание «Известия».

После трех сыгранных туров чемпионата России динамовцы набрали четыре балла и располагаются на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Спартака» на пять очков.