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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фомин рассказал об амбициях «Динамо» после победы над «Зенитом»

09 Августа 2023 • 07:46 Комментировать

Хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об амбициях своей команды после гостевого успеха в поединке третьего тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». «Бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 3:2.

«Не хочу громкие заявления делать после матча с «Зенитом». Но, конечно, хочется быть вверху, бороться за самые высокие места в чемпионате, за победу в Кубке России», - приводит слова полузащитника издание «Известия».

После трех сыгранных туров чемпионата России динамовцы набрали четыре балла и располагаются на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от  лидирующего «Спартака» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин
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