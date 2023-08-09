Стрепетов: «Проблемы «Зенита» объяснимы»

Проблемы питерского «Зенита», который набрал только четыре очка в первых трех турах российского чемпионата, можно объяснить, считает заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Алексей Стрепетов. Он напомнил о кадровых изменениях, произошедших в составе гегемона российского футбола.

- У «Зенита» есть сложности, что легко объяснимо: наша команда находится в стадии становления, строится фактически новый коллектив, - цитирует слова Стрепетова bobsoccer.ru.

В четвертом туре российского чемпионата питерский клуб примет дома воронежских гостей из «Факела».