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​Стрепетов: «Рано вешать корону «Спартаку»

09 Августа 2023 • 03:21 Комментировать

Заслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта Алексей Стрепетов считает, что прочить победу в чемпионате московскому «Спартаку» крайне преждевременно. Красно-белые начали сезон с трех побед подряд, но, с другой стороны, это лишь десять процентов от дистанции чемпионата, а победы были одержаны в играх против не самых сильных соперников, подчеркнул Стрепетов.

- Сейчас модно восхищаться «Спартаком». Красно-белые взяли девять очков в матчах с двумя дебютантами и «Оренбургом», не проведя ни одного дерби и не сыграв с непосредственными конкурентами. И тем не менее кто-то уже вешает «Спартаку» корону. Рано, друзья мои! - цитирует слова Стрепетова bobsoccer.ru.

В последний раз московский клуб становился чемпионом страны в 2017 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Стрепетов
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