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Губерниев: «Спартаку» срочно нужны два новых центральных защитника»

08 Августа 2023 • 23:39 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после матча «Спартака» и «Пари НН» (5:4) заявил, что «красно-белым» необходимы сразу два новых игрока в центр обороны, иначе это грозит московскому клубу неприятностями в каждом следующем матче.

«Каждый навес в их штрафную заканчивается огнем и пожаром. Впереди футболисты хорошие, а сзади, мягко говоря, нет. «Спартаку» нужны центральные защитники, даже не один, а сразу два. В каждом матче повторяется одна и та же история», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что несмотря на проблемы в обороне, «Спартак» добыл победу в каждом из пяти стартовых матчей нового сезона.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев
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