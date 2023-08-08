Губерниев: «Спартаку» срочно нужны два новых центральных защитника»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после матча «Спартака» и «Пари НН» (5:4) заявил, что «красно-белым» необходимы сразу два новых игрока в центр обороны, иначе это грозит московскому клубу неприятностями в каждом следующем матче.

«Каждый навес в их штрафную заканчивается огнем и пожаром. Впереди футболисты хорошие, а сзади, мягко говоря, нет. «Спартаку» нужны центральные защитники, даже не один, а сразу два. В каждом матче повторяется одна и та же история», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».