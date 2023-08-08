У «Спартака» - пять побед в пяти матчах нового сезона

Прекрасное начало сезона выдали игроки московского «Спартака». У «красно-белых» - пять побед в пяти матчах нового сезона. Три из них команда одержала в рамках Премьер-лиги, две – в рамках группового этапа Кубка России.

Напомним, что начался сезон для клуба с победы над «Оренбургом» дома – 3:2. После москвичи обыграли на выезде «Краснодар» уже в Кубке России, 2:1, а после – «Балтику» в РПЛ с аналогичным счётом уже во втором туре Премьер-лиги. В третьем туре чемионата России «Спартак» разгромил в гостях «Рубин» (4:1), а сегодня в безумной голевой перестрелке оказался результативнее «Пари НН» - 5:4.

В следующем официальном матче «красно-белые» сыграют в Екатеринбурге против местного «Урала», Игра состоится в рамках четвёртого тура РПЛ.

Безумие! «Спартак», ведя 3:1, лишь в конце вырвал волевую победу над «Пари НН»