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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Зенит» остался без игроков, кто может поставить жирную точку в любом поединке»

08 Августа 2023 • 22:41 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ситуацию в питерском «Зените». Действующий чемпион страны недавно расстался с двумя важными игроками основы и не может одержать победу в двух последних матчах РПЛ.

«Из клуба ушел Малком, уехал Кузяев. «Зенит» остался без наездников – людей, которые в одиночку могли поставить жирную точку в любом матче. Также из обоймы выпал Вендел, что долгое время не тренировался», - рассказывает Игнатьев для Betonmobile.

Напомним, что в третьем туре РПЛ «Зенит» сенсационно проиграл дома «Динамо» - 2:3. Ранее в рамках второго тура питерцы сыграли вничью с «Ростовом» - 1:1. Судьба обоих матчей решилась в добавленное время.

«Зенит» подтверждает – качественные игроки – первостепенная задача для любого клуба», - добавляет Игнатьев.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев
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