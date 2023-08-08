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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» в последний раз пропускал дома четыре мяча от «Лестера»

08 Августа 2023 • 22:29 Комментировать

Московский «Спартак» в матче второго тура группового этапа Кубка России сенсационно пропустил от игроков нижегородского «Пари НН» четыре мяча. Последним клубом, от которого «красно-белые» пропускали столько в официальных матчах, был английский «Лестер». Об этом рассказал комментатор Константин Генич во время телеэфира на «Матч ТВ».

Это случилось в 2021 году в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА. Та игра завершилась обидным поражением «красно-белых» - 3:4.

А что касается РПЛ, то в чемпионате России «Спартак» пропускал четыре гола четыре года назад – в 2019 году от «Ростова».

Напомним, что прямо сейчас «Спартак» и «Пари НН» проводят концовку этой результативной встречи, на табло – 4:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Пари НН
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