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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рябчук дебютировал за «Спартак»

08 Августа 2023 • 22:07 Комментировать

Молдавский и португальский новичок московского «Спартака» Олег Рябчук дебютировал за свой новый клуб в безумном матче Кубка России против «Пари НН». Легионер вышел на поле на 58-й минуте при счёте 3:4 в пользу нижегородцев, заменив на поле Леона Классена.

Напомним, что «Спартак» объявил о переходе игрока левого фланга обороны из «Олимпиакоса» лишь вчера утром. За усиление московский клуб заплатил грекам 6 млн евро.

Следите за событиями интереснейшего матча в Москве из любой точки мира. Текстовую трансляцию встречи проводит портал LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Рябчук
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