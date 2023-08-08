Рябчук дебютировал за «Спартак»

Молдавский и португальский новичок московского «Спартака» Олег Рябчук дебютировал за свой новый клуб в безумном матче Кубка России против «Пари НН». Легионер вышел на поле на 58-й минуте при счёте 3:4 в пользу нижегородцев, заменив на поле Леона Классена.

Напомним, что «Спартак» объявил о переходе игрока левого фланга обороны из «Олимпиакоса» лишь вчера утром. За усиление московский клуб заплатил грекам 6 млн евро.

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