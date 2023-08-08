Олег Иванов: «Ближайшая игра покажет, куда мы идем»

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о неудачном старте своей команды в новом сезоне. За пять игр казанцам во всех турнирах не удалось одержать ни одной победы.

«Упаднического настроения у нас. Ближайшая игра покажет, куда мы идем, на что будем рассчитывать. Мы последний матч проиграли, «Ростов» тоже», - рассказал Иванов «Матч ТВ».

Напомним, во вторник вечером «Рубин» проиграл дома московскому «Локомотиву» в Кубке России – 0:1.

«Игра была равной. Настоящий кубковый матч. Спортивная злость всегда есть, без нее в спорте делать нечего», - добавил Иванов.