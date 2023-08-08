Егорычев: «Ответственность есть и без капитанской повязки»

Хавбек «Урала» Андрей Егорычев рассказал о том, как изменилось его восприятие игры с тех пор, как он надел капитанскую повязку и начал выводить на поле товарищей по команде в новом качестве. По словам Егорычева, на самом деле повязка ничего особо не меняет - в современном футболе ответственность высока и без капитанской повязки.

- Приятно выходить, но ответственность есть всегда и без повязки. Сильно с ней ничего не меняется, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Тридцатилетний Егорычев выступает за «Урал» с 2018 года, сыграв свой первый матч за этот клуб в марте того года.