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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «Оцениваю игру как неоднозначную»

08 Августа 2023 • 21:48 Комментировать

Московский «Локомотив» сыграл в Казани с местным «Рубином» в рамках группового раунда Фонбет Кубка России, команда Михаила Галактионова одержала важную победу после поражения в чемпионате от московского ЦСКА, но наставник «железнодорожников» не очень доволен игрой. Он считает, что она оказалась «неоднозначной».

- Оценю игру как неоднозначную. Инициатива до забитого мяча и немного после была за нами. Слава богу, что моменты «Рубина» в конце матча не закончились голом, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московский «Локомотив» брал Кубок России целых девять раз. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Михаил Галактионов
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