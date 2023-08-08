Галактионов: «Оцениваю игру как неоднозначную»

Московский «Локомотив» сыграл в Казани с местным «Рубином» в рамках группового раунда Фонбет Кубка России, команда Михаила Галактионова одержала важную победу после поражения в чемпионате от московского ЦСКА, но наставник «железнодорожников» не очень доволен игрой. Он считает, что она оказалась «неоднозначной».

- Оценю игру как неоднозначную. Инициатива до забитого мяча и немного после была за нами. Слава богу, что моменты «Рубина» в конце матча не закончились голом, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московский «Локомотив» брал Кубок России целых девять раз.