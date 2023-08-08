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В «Бешикташе» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Абубакару

08 Августа 2023 • 21:44 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

В стамбульском «Бешикташе» отреагировали на новость о том, что к их знаменитому форварду Венсану Абубакару проявляет интерес клуб из России - столичный «Спартак».

«Я не знаю насчёт интереса «Спартака» к Абубакару. Не думаю, что это правда», - цитирует «Чемпионат» пресс-атташе «чёрных орлов» Джихангира Гюгдогана.

Напомним, об интересе «Спартака» к Абубакару сообщалось во вторник вечером. По информации источника, 31-летний нападающий может перейти в московский клуб за 6 млн евро. Форвард выступает в чемпионате Турции на протяжении последних восьми месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бешикташ Венсан Абубакар
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