В «Бешикташе» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Абубакару

В стамбульском «Бешикташе» отреагировали на новость о том, что к их знаменитому форварду Венсану Абубакару проявляет интерес клуб из России - столичный «Спартак».

«Я не знаю насчёт интереса «Спартака» к Абубакару. Не думаю, что это правда», - цитирует «Чемпионат» пресс-атташе «чёрных орлов» Джихангира Гюгдогана.

Напомним, об интересе «Спартака» к Абубакару сообщалось во вторник вечером. По информации источника, 31-летний нападающий может перейти в московский клуб за 6 млн евро. Форвард выступает в чемпионате Турции на протяжении последних восьми месяцев.